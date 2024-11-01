Benito Juárez, el admirado y denostado primer presidente indígena de México (y qué papel jugó en la modernización del país)

En un remoto pueblo indígena zapoteco, enclavado en las montañas del estado de Oaxaca, nació hace 220 años un hombre que dejó uno de los legados más importantes en la historia de México. Benito Juárez García es considerado como el presidente que instauró el marco de leyes e instituciones que son la base del país actual. Y es que antes de su mandato, México había transitado por numerosas pugnas por el poder, tenía instituciones endebles y pasó por guerras con Texas y Estados Unidos que desmembraron al país.