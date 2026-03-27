El beneficio de BYD cae un 19% tras un año récord en el que desbanca a Tesla como líder

El gigante chino de los vehículos eléctricos BYD ha registrado una fuerte caída de su beneficio anual, presionado por la feroz competencia interna y una agotadora guerra de precios, pese a que pasó gran parte de 2025 consolidando su posición como mayor vendedor mundial de vehículos eléctricos de batería. El beneficio neto atribuido a los accionistas de BYD cayó un 19% en 2025, hasta 32.600 millones de yuanes (4.400 millones de euros), frente a los 40.300 millones de yuanes del año anterior