Bélgica rechaza por demasiado arriesgado el plan UE para usar activos rusos congelados en Ucrania

Bélgica teme que la cámara de compensación financiera con sede en Bruselas que posee los activos congelados, Euroclear, pueda emprender acciones legales si Rusia desafía cualquier uso de los fondos o si el movimiento perjudica su imagen e intereses comerciales. Prévot manifestó que Bélgica siente que sus preocupaciones no están siendo escuchadas por sus socios de la UE. "No buscamos enemistarnos con nuestros socios o Ucrania. Simplemente buscamos evitar potenciales consecuencias desastrosas para un estado miembro”