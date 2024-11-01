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Becoming: así nace un tritón a partir de una única célula [cortometraje]  

Cortometraje del fotógrafo y director Jan van IJken, un timelapse de cómo se forma un tritón alpino a partir del cigoto. "Mi idea era documentar el inicio de la vida (...) así que investigué y descrubrí que los huevos de ranas y tritones son transparentes" - afirma el director. van IJken se alió con un experto en anfibios que criaba tritones. La hembra pone los huevos y el macho los fertiliza. "Quería grabar la segmentación del cigoto pero era muy difícil, solía llegar tarde". Tras 6 meses de trabajo consiguío resumir 4 semanas en 6 minutos.

| etiquetas: tritón , biología , anfibio , cigoto , embriología , nacimiento , cortometraje
2 0 0 K 26 Biologia
1 comentarios
2 0 0 K 26 Biologia
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Enlace directo al video: www.youtube.com/watch?v=SEejivHRIbE

Curioso el momento en que el corazón empieza a latir.
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menéame