Becoming: así nace un tritón a partir de una única célula [cortometraje]  

Cortometraje del fotógrafo y director Jan van IJken, un timelapse de cómo se forma un tritón alpino a partir del cigoto. "Mi idea era documentar el inicio de la vida (...) así que investigué y descrubrí que los huevos de ranas y tritones son transparentes" - afirma el director. van IJken se alió con un experto en anfibios que criaba tritones. La hembra pone los huevos y el macho los fertiliza. "Quería grabar la segmentación del cigoto pero era muy difícil, solía llegar tarde". Tras 6 meses de trabajo consiguío resumir 4 semanas en 6 minutos.