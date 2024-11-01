BD+05 4868 Ab: La destrucción más rápida de un planeta jamás contada

La ciencia ha descrito actualmente más de 6.000 exoplanetas. Estamos hablando de varios miles de Mundos que se encuentran más allá del Sistema Solar. Un logro que se ha alcanzado gracias al avance de la astronomía. Sin embargo, durante este esfuerzo, el progreso científico se ha topado con otro enigma cosmológico. Cuatro de estos cuerpos se están desintegrando. Y uno de ellos, el de más reciente aparición –llamado BD+05 4868 Ab y domiciliado a 140 millones de años luz de nosotros–, lo hace a una velocidad inusitada.

Euripio #1 Euripio
¿140 millones de años luz de distancia?
Se les ha colado un "millones" extra.
Que yo sepa no sabemos gran cosa de exoplanetas extragalácticos.
BD+05 4868 está a 142 años luz.
