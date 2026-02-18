edición general
El BCE niega que Lagarde tenga intención de renunciar a su cargo

El 'Financial Times' aseguró que la presidenta del Banco Central Europeo tenía en mente dimitir antes de abril de 2027

Recomiendo, a quien no lo haya visto a día de hoy, Inside Job y vera que la economía mundial la dirigen cuatro psicópatas desde hace décadas, está es la mayor garrapata jamás vista o_o
¿Acaso una lapa se cambia de roca?
