edición general
8 meneos
9 clics
El BCE dice a los bancos que no se confíen en las ayudas estatales en la próxima crisis - SWI swissinfo.ch

El BCE dice a los bancos que no se confíen en las ayudas estatales en la próxima crisis - SWI swissinfo.ch

La presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), la alemana Claudia Buch, dijo este jueves a los bancos de la zona del euro que no se confíen en las ayudas estatales y se preparen ellos mismos para la próxima crisis. Los bancos deben protegerse de la próxima crisis con «posiciones de capital y liquidez fuertes, una gobernanza robusta, flexibilidad operativa y sistemas de tecnología de la información robustos», consideró Buch.

| etiquetas: crisis bancarias , ayudas crisis
6 2 0 K 91 Economía
5 comentarios
6 2 0 K 91 Economía
johel #1 johel *
"tenemos millones de rehenes clientes que nos aseguraremos de abandonar a su suerte quedaran desamparados, ayudadnos"
2 K 40
capitan__nemo #4 capitan__nemo
Si no les amenazan con una intervencion completa, una toma de control, nacionalizacion agresiva aunque sea temporal no haran ni caso.
0 K 14
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#2 Los bancos ahora mismo: "En la proxima criis... aguantame el cubata"
0 K 11
#3 Dav3n
Crisis? Qué crisis?

Pero si Europa va como un cohete, sobre todo el inmobiliario en Ejpaña, eh impozible cuñao xD
0 K 12

menéame