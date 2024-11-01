El BCE dice a los bancos que no se confíen en las ayudas estatales en la próxima crisis - SWI swissinfo.ch

La presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), la alemana Claudia Buch, dijo este jueves a los bancos de la zona del euro que no se confíen en las ayudas estatales y se preparen ellos mismos para la próxima crisis. Los bancos deben protegerse de la próxima crisis con «posiciones de capital y liquidez fuertes, una gobernanza robusta, flexibilidad operativa y sistemas de tecnología de la información robustos», consideró Buch.
