·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8783
clics
Pataleta de la extrema derecha ante la parodia de Santiago Segura sobre Vox en Torrente 6
5943
clics
Paco Porras gana a Javier Cárdenas el juicio por las graves lesiones de su vídeo siendo arrastrado por una lancha
5608
clics
Un dominguero aparca su caravana tan cerca del mar que se la lleva la marea: «Menudas vistas»
6384
clics
Cachondeo en redes por las 'papas con choco' de Ángel León: "¿Cuál es la papa y cuál el choco?"
4041
clics
A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
más votadas
547
«Nunca imaginé que todos los países del mundo iban a observar en televisión una matanza como la de Palestina, día tras día durante casi dos años, sin hacer nada»
413
La Justicia condena a un policía nacional a tres años de cárcel por inventarse una agresión de una detenida
401
Feijóo culpa al Gobierno de "llegar tarde" a los incendios por no activar medidas de competencia autonómica
469
Aumenta el rechazo en Suiza a la compra de 36 F-35 estadounidenses: la ciudadanía y la oposición, en contra
401
La UEFA envía un mensaje a Israel por Gaza: "Dejen de matar niños, dejen de matar civiles"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
10
clics
BBVA recurre ante el Supremo el veto del Gobierno a su fusión con el Sabadell por un mínimo de tres años
Fuentes de la entidad explican que este movimiento 'no interfiere en la opa', pendientes de que la CNMV dé el visto bueno al folleto de la misma
|
etiquetas
:
bbva
,
ts
,
banco sabadell
5
2
1
K
72
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
1
K
72
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
rogerius
*
Que recurran, que recurran… Con sus mismas triquiñuelas, basta alargarles el proceso diez años o más… A ver si les cae un juez enrrollao…
Está claro que el BBVA solo quiere engordar. Le importa una mierda la competencia, el usuario y la salud financiera del mercado nacional.
1
K
31
#5
platypu
#1
Luego iran a Europa y ganaran como es logico. Y a nosotros nos tocara pagar el pato
0
K
6
#2
ChatGPT
Normal, ¿qué sentido tiene la moratoria de tres años? Simplemente es que este gobierno le deje el marrón mediático al siguiente
1
K
28
#6
pepel
*
#0
Enlace con problemas de conexión. Me redirecciona.
Edit: este es el enlace bueno:
www.20minutos.es/lainformacion/empresas/bbva-recurre-supremo-veto-gobi
0
K
17
#7
YeahYa
#6
Gracias
@admin
podéis cambiar el enlace pls?
0
K
15
#3
FlautaDeCaña
Bonus con incremento anual del 200% para sus puestos de arriba y cláusulas que hacen que algunos trabajadores lleven 20 años cobrando lo mismo
Está claro lo que quieren
0
K
6
#4
ChatGPT
#3
sí, de toda la vida en el BBVA y en el Sabadell hay trabajadores que llevan 20 años cobrando lo mismo. De hecho es bien sabido que los que llevan 20 años en un Banco, son mileuristas, es una industria que pagaba muy muy muy mal a la gente en los 2000
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Está claro que el BBVA solo quiere engordar. Le importa una mierda la competencia, el usuario y la salud financiera del mercado nacional.
Edit: este es el enlace bueno: www.20minutos.es/lainformacion/empresas/bbva-recurre-supremo-veto-gobi
@admin podéis cambiar el enlace pls?
Está claro lo que quieren