BBVA recurre ante el Supremo el veto del Gobierno a su fusión con el Sabadell por un mínimo de tres años

Fuentes de la entidad explican que este movimiento 'no interfiere en la opa', pendientes de que la CNMV dé el visto bueno al folleto de la misma

rogerius #1 rogerius *
Que recurran, que recurran… Con sus mismas triquiñuelas, basta alargarles el proceso diez años o más… A ver si les cae un juez enrrollao… :troll:

Está claro que el BBVA solo quiere engordar. Le importa una mierda la competencia, el usuario y la salud financiera del mercado nacional.
1 K 31
platypu #5 platypu
#1 Luego iran a Europa y ganaran como es logico. Y a nosotros nos tocara pagar el pato
0 K 6
ChatGPT #2 ChatGPT
Normal, ¿qué sentido tiene la moratoria de tres años? Simplemente es que este gobierno le deje el marrón mediático al siguiente
1 K 28
pepel #6 pepel *
#0 Enlace con problemas de conexión. Me redirecciona.
Edit: este es el enlace bueno: www.20minutos.es/lainformacion/empresas/bbva-recurre-supremo-veto-gobi
0 K 17
YeahYa #7 YeahYa
#6 Gracias

@admin podéis cambiar el enlace pls?
0 K 15
FlautaDeCaña #3 FlautaDeCaña
Bonus con incremento anual del 200% para sus puestos de arriba y cláusulas que hacen que algunos trabajadores lleven 20 años cobrando lo mismo

Está claro lo que quieren
0 K 6
ChatGPT #4 ChatGPT
#3 sí, de toda la vida en el BBVA y en el Sabadell hay trabajadores que llevan 20 años cobrando lo mismo. De hecho es bien sabido que los que llevan 20 años en un Banco, son mileuristas, es una industria que pagaba muy muy muy mal a la gente en los 2000
0 K 10

