edición general
7 meneos
5 clics
BBVA. Carlos Torres cobró 9 millones de euros en 2025, un 14,7% más, y acumula una pensión de 30 millones

BBVA. Carlos Torres cobró 9 millones de euros en 2025, un 14,7% más, y acumula una pensión de 30 millones

El año del fracaso de la OPA la remuneración media de la plantilla del BBVA se congeló en 48.000 euros. Es la primera vez que no sube nada desde el año 2021.

| etiquetas: empresas , bancos
6 1 0 K 60 actualidad
14 comentarios
6 1 0 K 60 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
cuando el sueldo de tu jefe sube un 14,7% y el tuyo que eres su empleado subre un 0% y haces en correspondencia CERO medidas de presión (ni protestas, ni mucho menos huelgas se han visto por parte de los empleados de este banco)... qué es que te gusta ser un ser esclavo, obediente y sometido, que te equivocaste de época y tendrías que estar viviendo en el feudalismo de la edad media? en fin!
1 K 23
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
el informe completo en detalle de los sueldazos, aquí: www.hispanidad.com/uploads/s1/14/36/53/1/bbva-sueldos.pdf
0 K 12
#14 vGeeSiz
#13 ya se te ve ya xD xD xD

Como os gusta ser amigos de lo ajeno y decidir donde no os llaman ni os pertenecen
0 K 10
#9 colemur
Eso es calderilla en comparación con lo que se llevan los accionistas.
0 K 8
Don_Pixote #4 Don_Pixote
Pobre hombre, no le va a llegar ni para un cortado
0 K 7
#10 colemur
#4 Al menos es alguien que trabaja.
El problema son los accionistas, que se lo llevan sin trabajar. Y mucho más que esa cantidad.
0 K 8
Donpenerecto #12 Donpenerecto
#10 acaso las acciones se regalan?
0 K 8
#7 Kuruñes3.0
Me acuerdo cuando cualquier empleaducho de banca te miraba por encima del hombro.
Las vueltas que da la vida.
0 K 7
#11 vGeeSiz
#7 no se, la remuneración media es un 50% más alta que el salario medio... de que vueltas hablas?
0 K 10
#3 Sammy_Jankis
Lo justillo para ir tirando...
0 K 6
#5 vGeeSiz
bueno... y?
2 K -11
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro
#5 ya te lo explicara mañana tu educador especial con muñequitos
3 K -1
#8 vGeeSiz
#6 mucha envidia parece que tienes xD
1 K 1
aPedirAlMetro #13 aPedirAlMetro *
#8 ui si, no me deja dormir, me corroe por dentro :shit:
1 K -1

menéame