·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6636
clics
Este titular es falso
9063
clics
Pocas parodias sobre Ayuso van a ser tan realistas como la que ha hecho Míster Jägger: va a escocer (y mucho) en la Puerta del Sol
4804
clics
El mercado más bonito de España se llama ‘la catedral de la gastronomía’: casi 300 puestos, estilo modernista, cúpulas de hierro y cristal y Bien de Interés Cultural
4561
clics
Se fueron las cámaras
6190
clics
Si tus hijos abrazan la ultraderecha a modo de rebelión ¡utiliza la psicología inversa! (Vaya Semanita)
más votadas
426
La Agencia Tributaria pide al juez que amplíe el Caso Montoro al detectar pagos por 35,5 millones de euros en cinco años
366
Continuos retrasos judiciales benefician a los números dos y tres de Ayuso en el PP de Madrid y a su pareja
251
Ángel Víctor Torres invita a Felipe González a dejar el PSOE citando a Rubalcaba: "Cuando quieres que pierda tu líder, piensa qué haces tú en ese partido"
246
Aznar advierte que acudirá a los tribunales si le vinculan con la presidencia del Gobierno de España entre 1996 y 2004
453
Hacienda localiza cajas de seguridad, inversiones y cheques del despacho de Montoro del que se desconoce el "beneficiario último"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
5
clics
BBVA. Carlos Torres cobró 9 millones de euros en 2025, un 14,7% más, y acumula una pensión de 30 millones
El año del fracaso de la OPA la
remuneración media de la plantilla del BBVA se congeló
en 48.000 euros. Es la primera vez que no sube nada desde el año 2021.
|
etiquetas
:
empresas
,
bancos
6
1
0
K
60
actualidad
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
60
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
cuando el sueldo de tu jefe sube un 14,7% y el tuyo que eres su empleado subre un 0% y haces en correspondencia CERO medidas de presión (ni protestas, ni mucho menos huelgas se han visto por parte de los empleados de este banco)... qué es que te gusta ser un ser esclavo, obediente y sometido, que te equivocaste de época y tendrías que estar viviendo en el feudalismo de la edad media? en fin!
1
K
23
#2
YSiguesLeyendo
el informe completo en detalle de los sueldazos, aquí:
www.hispanidad.com/uploads/s1/14/36/53/1/bbva-sueldos.pdf
0
K
12
#14
vGeeSiz
#13
ya se te ve ya
Como os gusta ser amigos de lo ajeno y decidir donde no os llaman ni os pertenecen
0
K
10
#9
colemur
Eso es calderilla en comparación con lo que se llevan los accionistas.
0
K
8
#4
Don_Pixote
Pobre hombre, no le va a llegar ni para un cortado
0
K
7
#10
colemur
#4
Al menos es alguien que trabaja.
El problema son los accionistas, que se lo llevan sin trabajar. Y mucho más que esa cantidad.
0
K
8
#12
Donpenerecto
#10
acaso las acciones se regalan?
0
K
8
#7
Kuruñes3.0
Me acuerdo cuando cualquier empleaducho de banca te miraba por encima del hombro.
Las vueltas que da la vida.
0
K
7
#11
vGeeSiz
#7
no se, la remuneración media es un 50% más alta que el salario medio... de que vueltas hablas?
0
K
10
#3
Sammy_Jankis
Lo justillo para ir tirando...
0
K
6
#5
vGeeSiz
bueno... y?
2
K
-11
#6
aPedirAlMetro
#5
ya te lo explicara mañana tu educador especial con muñequitos
3
K
-1
#8
vGeeSiz
#6
mucha envidia parece que tienes
1
K
1
#13
aPedirAlMetro
*
#8
ui si, no me deja dormir, me corroe por dentro
1
K
-1
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Como os gusta ser amigos de lo ajeno y decidir donde no os llaman ni os pertenecen
El problema son los accionistas, que se lo llevan sin trabajar. Y mucho más que esa cantidad.
Las vueltas que da la vida.