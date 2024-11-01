La BBC investiga la práctica de asesinar a personas para vender partes de sus cuerpos como "amuletos mágicos" en África

Muchas familias en Sierra Leona han quedado traumatizadas por asesinatos aparentemente relacionados con supuestos rituales mágicos. BBC Africa Eye investiga a quienes están detrás del tráfico de partes humanas. Advertencia: Este artículo contiene detalles que podrían resultar perturbadores para algunos lectores. La madre de un niño de 11 años asesinado hace cuatro años en un presunto ritual de magia negra está devastada porque nadie ha comparecido ante la justicia por su muerte. "Hoy siento dolor. Mataron a mi hijo y ahora solo hay silencio".