La BBC desenmascara al jefe de una red que trafica mujeres para fiestas sexuales degradantes en los distritos más glamorosos de Dubái

Jóvenes ugandesas nos contaron que no esperaban tener que ejercer la prostitución para Mwesigwa. En algunos casos, creían que viajaban a los Emiratos Árabes Unidos para trabajar en lugares como supermercados u hoteles. Al menos uno de los clientes de Mwesigwa pide regularmente defecar sobre las mujeres, según "Mia", cuyo nombre hemos cambiado para proteger su identidad, quien afirma haber sido engañada por la red de Mwesigwa. Mwesigwa niega las acusaciones. Afirma que ayuda a las mujeres a encontrar alojamiento a través de personas que alquilan