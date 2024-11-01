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La BBC acometerá el mayor recorte de plantilla en su historia: habrá 2.000 despidos

La BBC acometerá el mayor recorte de plantilla en su historia: habrá 2.000 despidos

La televisión pública británica va a despedir a uno de cada diez trabajadores en una búsqueda para contener gastos

| etiquetas: bbc , despidos
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1 comentarios
4 0 0 K 56 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Que empiecen por telediarios, por favor. Con que dejen la delegación israelita, todos los demás pueden ir fuera sin problemas. Nada cambiaría.
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menéame