Baterías más seguras, duraderas y económicas, el sodio se une a la moda del electrolito sólido

Las baterías de sodio poco a poco van abriéndose camino como una de las alternativas más prometedoras a las de litio. Aunque a día de hoy se utilizan principalmente en sectores como el del almacenamiento energético estacionario, se espera que en los próximos años empiecen a popularizarse también en el transporte, ya que cuentan con argumentos de gran peso frente a otras tecnologías. Para empezar, son más baratas. El sodio es un material más abundante, asequible y fácil de extraer que el litio.