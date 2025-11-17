edición general
Baterías más seguras, duraderas y económicas, el sodio se une a la moda del electrolito sólido

Las baterías de sodio poco a poco van abriéndose camino como una de las alternativas más prometedoras a las de litio. Aunque a día de hoy se utilizan principalmente en sectores como el del almacenamiento energético estacionario, se espera que en los próximos años empiecen a popularizarse también en el transporte, ya que cuentan con argumentos de gran peso frente a otras tecnologías. Para empezar, son más baratas. El sodio es un material más abundante, asequible y fácil de extraer que el litio.

1 comentarios
kastanedowski #1 kastanedowski
Varias veces mas pesadas... igual o mas de contaminantes, menos carga, menos kilometros
0 K 10

