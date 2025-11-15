Batería de sodio “pasiva” y a gran escala: el nuevo gran salto en almacenamiento eléctrico

El acuerdo entre la estaunidense Peak Energy y Jupiter Power marca un hito en el almacenamiento eléctrico con baterías de iones de sodio pasivas. Peak Energy suministrará hasta 4,75 GWh entre 2027 y 2030, comenzando con 720 MWh. Estas baterías eliminan la necesidad de refrigeración activa, reducen un 97 % el consumo auxiliar y ofrecen una degradación un 30 % menor en 20 años, lo que abarata costes y simplifica mantenimiento. El contrato supera los 500 millones de dólares, consolidando al sodio como alternativa clave para la red eléctrica.