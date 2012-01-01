·
27
meneos
66
clics
Un batallón de burros bomberos desbroza pasto cerca de Doñana para evitar incendios
Se trata de una iniciativa en la que 18 asnos trabajan intensamente desbrozando pasto seco, un trabajo de esta unidad que ya cuenta con 10 años de existencia
|
burros
,
bomberos
,
incendios
,
doñana
22
5
1
K
299
actualidad
6 comentarios
#3
Vactor20
La inteligencia de todo el PP junto se queda lejos a la de uno de estos fantasticos animales.
3
K
39
#5
sotillo
#3
Esque los del pp no son burros, son pollinos
0
K
11
#2
vvjacobo
Una manada de burros hace mejor trabajo que el PP. Para prevenir incendios, también.
1
K
22
#4
sotillo
#2
Para todo
0
K
11
#6
Asimismov
www.meneame.net/story/burros-bomberos-arma-secreta-contra-fuego-zonas-
0
K
12
#1
Albarkas
La semana que viene serán el próximo relevo de Feijoo.
Por lo menos, estos saben lo que hacen.
0
K
11
Por lo menos, estos saben lo que hacen.