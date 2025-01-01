·
más votadas
637
«Nunca imaginé que todos los países del mundo iban a observar en televisión una matanza como la de Palestina, día tras día durante casi dos años, sin hacer nada»
468
La Justicia condena a un policía nacional a tres años de cárcel por inventarse una agresión de una detenida
467
Feijóo culpa al Gobierno de "llegar tarde" a los incendios por no activar medidas de competencia autonómica
443
La UEFA envía un mensaje a Israel por Gaza: "Dejen de matar niños, dejen de matar civiles"
486
Aumenta el rechazo en Suiza a la compra de 36 F-35 estadounidenses: la ciudadanía y la oposición, en contra
Burros bomberos, el arma secreta contra el fuego: "En las zonas en las que trabajamos con ellos, nunca hubo un incendio"
El Batallón de Burros Bombero de Doñana pertenece a la Asociación El Burrito Feliz de Huelva.
#1
HeilHynkel
El problema es que los burros están en el Palacio de San Telmo.
1
K
22
#5
capitan__nemo
"ya hemos asesorado a Cataluña, Tarragona, Asturias, País Vasco...", comienza a explicar. Sin embargo, hay quienes intentaron llevar a cabo estos trabajos sin tomar las medidas adecuadas, "en la Comunidad Valenciana fue un desastre, porque se intentó hacer una unidad de burros bomberos sin nuestro asesoramiento y acabaron murieron 20 burros"
Qué les paso a esos burros ¿por qué murieron?
0
K
13
#6
diablos_maiq
#5
por burros, naturalmente
0
K
10
#2
bronco1890
Y las cabras y las ovejas merinas, el problema es que no hay suficientes.
Más efectivo y más rápido las desbrozadoras pero claro, eso cuesta dinero.
0
K
13
#8
lectorcritico
#2
Supongo que el problema es que necesitan mucho tiempo humano, para vigilarlos y tal.
Aunque hay muchos jovenes candidatos a pastor que no tienen recursos, ni animales ni terrenos para dedicarse a ello.
Tal vez con drones y vallados electricos y virtuales, se podria reducir la necesidad de intervencion humana.
Lo bueno es que no necesitan energia extra como las desbrozadoras, ya que se alimentan de la biomasa.
Parece que la traccion animal todavia tienen ventajas sobre los tractores y la…
» ver todo el comentario
0
K
11
#7
diablos_maiq
Hasta los años 80 había muchos menos incendios forestales que hoy en día.
También había mucho menos bosque que hoy en día, pero seguro que eso no tiene nada que ver
0
K
10
#3
The_real_deal
Burros en el campo -> bien
Burros en el gobierno -> mal
0
K
9
#4
diablos_maiq
#3
caballos en el motor -> bien
burros en el volante -> mal
0
K
10
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
