La batalla de Santa Bárbara con Indra amenaza créditos por más de 14.000 millones a la industria de defensa

El Supremo advierte de que el recurso de la filial estadounidense no afecta solo a los préstamos para los dos programas impugnados.

La batalla judicial que Santa Bárbara Sistemas (SBS), propiedad del gigante estadounidense General Dynamics, libra con las compañías Indra Sistemas SA y Escribano Mechanical & Engineering (EME) amenaza con anular créditos por más de 14.400 millones de euros concedidos a la industria española de defensa y paralizar los programas de armamento que han permitido alcanzar el 2% del PIB en gasto militar en 2025...