edición general
5 meneos
13 clics
La batalla de Santa Bárbara con Indra amenaza créditos por más de 14.000 millones a la industria de defensa

La batalla de Santa Bárbara con Indra amenaza créditos por más de 14.000 millones a la industria de defensa

El Supremo advierte de que el recurso de la filial estadounidense no afecta solo a los préstamos para los dos programas impugnados.
La batalla judicial que Santa Bárbara Sistemas (SBS), propiedad del gigante estadounidense General Dynamics, libra con las compañías Indra Sistemas SA y Escribano Mechanical & Engineering (EME) amenaza con anular créditos por más de 14.400 millones de euros concedidos a la industria española de defensa y paralizar los programas de armamento que han permitido alcanzar el 2% del PIB en gasto militar en 2025...

| etiquetas: batalla , santa bárbara , indra , amenaza , créditos , 14.000millones
4 1 0 K 102 Economía
4 comentarios
4 1 0 K 102 Economía
cocolisto #1 cocolisto
Pasará desapercibida siendo una noticia de mucho alcance,donde toda la inversión militar que favorecía a empresas españolas va a ser parada por el Supremo para favorecer a Santa Bárbara,monopolio norteamericano,en detrimento de Indra y EME.
2 K 49
tul #2 tul
#1 no hay empresas españolas de armamento, las unicas que no vendieron al gringo fueron las publicas indra y navantia.
0 K 12
cocolisto #4 cocolisto
#2 Pues eso,Indra y EME, españolas, van a ser las perjudicadas a favor de Santa Barbara.
0 K 20
#3 Pitchford
Y como la justicia en España es rapidita, para cuando se resuelva habrá cambiado hasta el armamento..
0 K 17

menéame