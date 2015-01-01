Batalla de San Quintín, el triunfo decisivo de Felipe II

La Batalla de San Quintín fue el punto de inflexión militar de la campaña de 1557 entre la Monarquía Hispánica de Felipe II y el reino de Francia de Enrique II. Librada el 10 de agosto de 1557, en la región de Picardía, se inscribió en el ciclo final de las Guerras Italianas (1551–1559), una serie de conflictos que enfrentaron a las dinastías Habsburgo y Valois por la hegemonía europea. Su desenlace, una victoria decisiva de los ejércitos hispano-habsbúrgicos dirigidos por Manuel Filiberto de Saboya, supuso un golpe casi mortal (...)