Una «batalla centenaria» para conseguir que las enfermedades del corazón dejasen de ser la primera causa de muerte

Hubo un momento de la historia en la que las enfermedades cardiovasculares no eran un problema. No estaban ni cerca de ser protagonistas. Todo lo contrario. La atención médica se la llevaban las infecciosas, como la tuberculosis, la neumonía o las infecciones gastrointestinales. Las del corazón representaban menos del 10 % de las muertes totales. El escaso conocimiento al respecto y la esperanza de vida, que era mucho menor, hacía que las patologías cardiovasculares no estuvieran en el centro del debate. Entre las décadas de los treinta.