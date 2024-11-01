Batalla campal entre menores en el centro de primera acogida de Sa Coma termina con una trabajadora herida

Una trabajadora del centro de primera acogida de menores de Sa Coma de Ibiza sufrió un traumatismo en un brazo este lunes en el transcurso de una pelea multitudinaria en la que se vieron implicados hasta 28 menores, según han confirmado fuentes del Consell de Ibiza. Hasta las instalaciones de Sa Coma se desplazaron agentes de la Guardia Civil, que procedieron a identificar a los menores implicados en la pelea, entre ellos menas y adolescentes acogidos del circuito convencional.