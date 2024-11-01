edición general
14 meneos
14 clics
Batalla campal entre menores en el centro de primera acogida de Sa Coma termina con una trabajadora herida

Batalla campal entre menores en el centro de primera acogida de Sa Coma termina con una trabajadora herida

Una trabajadora del centro de primera acogida de menores de Sa Coma de Ibiza sufrió un traumatismo en un brazo este lunes en el transcurso de una pelea multitudinaria en la que se vieron implicados hasta 28 menores, según han confirmado fuentes del Consell de Ibiza. Hasta las instalaciones de Sa Coma se desplazaron agentes de la Guardia Civil, que procedieron a identificar a los menores implicados en la pelea, entre ellos menas y adolescentes acogidos del circuito convencional.

| etiquetas: centro , menores , sa coma , ibiza , pare morey
11 3 1 K 121 actualidad
4 comentarios
11 3 1 K 121 actualidad
carakola #1 carakola *
¿Los menas no son adolescentes? Ya son ganas de meter la palabreja.
0 K 20
Javi_Pina #2 Javi_Pina
No puede ser, por aquí he leído que estos centros generan 0 molestias.
1 K 19
NinjaBoig #3 NinjaBoig
En el centro donde he trabajé 2 meses paré varias peleas y hasta un intento de agresión sexual a una educadora.
Y me dejaron el coche bien rallado.
Tienen impunidad total.
0 K 10
#4 Cincocuatrotres
Los vecinos suelen estar muy contentos con los espectaculos que les montan, 28 dandose de hostias es todo un espectáculo, y la trabajadora se metió por medio y chupó el hostiazo, que bien,
0 K 8

menéame