La basura espacial cae a la Tierra más rápido a medida que aumenta el número de manchas solares [Eng]

Cuando los ciclos solares alcanzan su punto máximo —indicado por la aparición de manchas solares en la superficie del Sol—, los satélites y otros objetos en órbita terrestre baja pierden altitud con mayor rapidez , según informan investigadores el 6 de mayo en Frontiers in Astronomy and Space Sciences . Comprender el papel del Sol en la pérdida de altitud orbital podría ser de gran utilidad para la planificación de operaciones espaciales, afirma el equipo. Esto resulta especialmente relevante dado que la proliferación de basura espacial de orig