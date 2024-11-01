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La basura espacial cae a la Tierra más rápido a medida que aumenta el número de manchas solares [Eng]

La basura espacial cae a la Tierra más rápido a medida que aumenta el número de manchas solares [Eng]

Cuando los ciclos solares alcanzan su punto máximo —indicado por la aparición de manchas solares en la superficie del Sol—, los satélites y otros objetos en órbita terrestre baja pierden altitud con mayor rapidez , según informan investigadores el 6 de mayo en Frontiers in Astronomy and Space Sciences . Comprender el papel del Sol en la pérdida de altitud orbital podría ser de gran utilidad para la planificación de operaciones espaciales, afirma el equipo. Esto resulta especialmente relevante dado que la proliferación de basura espacial de orig

| etiquetas: basura , espacial , tierra , sol
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12 comentarios
5 1 0 K 81 Divulgación
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#5

En teoría puede ser .. pero la densidad de la atmósfera a esas alturas es muy baja.
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HeilHynkel #12 HeilHynkel
#9

Así es ... aunque no quise complicar más el rollo porque no tengo claro que sea ese el motivo.
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
Digo yo que entonces es que aumenta la presión del viento solar, empujando la mierda hacia la Tierra por un lado o al espacio, según incida éste y la posición mierda-Tierra ¿no?
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sorrillo #5 sorrillo
#2 O que aumenta la temperatura media y la atmósfera se expande a mayor distancia hacia el espacio.
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#9 veratus_62d669b4227f8
#2 Al espacio no demasiado porque estaria la tierra en medio, si acaso a los restos que en ese momento esten en 90 grados o 270,( con el sol en 0 grados) y con el sentido de la orbita en antihorario en el caso de los 270 u horario con los que esten a 90 grados , (visto desde el cenit en el hemisferio norte.)
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#4 Pitchford
Perfecto, si al final queda inutilizable el espacio por acumulación exponencial de basura por choques, con esperar unos cientos de ciclos solares ya podremos tener satélites otra vez.
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Brimstone #7 Brimstone
Pero esto se sabe desde prácticamente el inicio de la era espacial; por eso satélites que deben permanecer en órbita durante periodos muy prolongados llevan motores de maniobra para corregir las caídas y desviaciones de curso desde hace décadas.
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#8 Tronchador.
#7 No tiene porqué, se conoce el efecto, pero no que con más manchas solares mayor efecto.
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Brimstone #11 Brimstone
#8 A más manchas solares, mayor actividad solar (más eyecciones coronales, mayor velocidad de viento solar, mayor presión de radiación).
A más presión de radiación, mayor efecto sobre los objetos en órbita.

El artículo no descubre nada nuevo, solo corrobora con el seguimiento que han efectuado en fragmentos de basura espacial lo que he expuesto, que durante los picos de actividad solar del ciclo de 11 años, hay mayor caída de altitud por efecto de la presión de radiación.
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Cuñado #1 Cuñado
Manchas solares, basura espacial... Si es que no se os puede sacar de casa, tenéis eso hecho un estercolero ¬¬
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Está hecha toda una madre espacial. xD xD xD
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Cuñado #6 Cuñado
#3 Ni hecha ni hecho. Como vaya yo y esté sin recoger... ¬¬ Cuando tengáis vuestro sistema solar ya haréis lo que queráis.
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menéame