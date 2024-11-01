La basura espacial cae a la Tierra más rápido a medida que aumenta el número de manchas solares [Eng]

Cuando los ciclos solares alcanzan su punto máximo —indicado por la aparición de manchas solares en la superficie del Sol—, los satélites y otros objetos en órbita terrestre baja pierden altitud con mayor rapidez , según informan investigadores el 6 de mayo en Frontiers in Astronomy and Space Sciences . Comprender el papel del Sol en la pérdida de altitud orbital podría ser de gran utilidad para la planificación de operaciones espaciales, afirma el equipo. Esto resulta especialmente relevante dado que la proliferación de basura espacial de orig
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En teoría puede ser .. pero la densidad de la atmósfera a esas alturas es muy baja.
Así es ... aunque no quise complicar más el rollo porque no tengo claro que sea ese el motivo.
A más presión de radiación, mayor efecto sobre los objetos en órbita.
El artículo no descubre nada nuevo, solo corrobora con el seguimiento que han efectuado en fragmentos de basura espacial lo que he expuesto, que durante los picos de actividad solar del ciclo de 11 años, hay mayor caída de altitud por efecto de la presión de radiación.
Está hecha toda una madre espacial.