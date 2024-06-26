"Basta ya de estar jodiendo con mi nombre", expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández

Hernández, gobernó Honduras entre 2014 y 2022, calificó su liberación como un “milagro” y reiteró su agradecimiento a Trump por haberle concedido un “perdón absoluto e incondicional”. El exjefe de Estado, quien estuvo más de tres años en una cárcel de Nueva York, donde en junio de 2024 se le condenó a 45 años de prisión por los delitos de narcotráfico y comercio ilegal de armas, afirmó que su proceso fue una “utilización del sistema judicial como arma política” por parte de la “izquierda radical” de Honduras y Sudamérica.
El veredicto se produjo tras semanas de pruebas de que había recibido millones de dólares de organizaciones de narcotraficantes de Honduras, México y otros lugares.
Que conste que a mí lo de Maduro me huele a que va ser algo parecido, el paripé de condenarlo y después un indulto. Ha sido todo tan sumamente simple que huele a todo pactado
Por otro lado, no tienen más remedio que condenarlo, ya que es la justificación de su secuestro.
Mi opinión es que no lo juzgarán mientras no tengan asegurado que se le va a condenar.