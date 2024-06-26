edición general
"Basta ya de estar jodiendo con mi nombre", expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández

Hernández, gobernó Honduras entre 2014 y 2022, calificó su liberación como un “milagro” y reiteró su agradecimiento a Trump por haberle concedido un “perdón absoluto e incondicional”. El exjefe de Estado, quien estuvo más de tres años en una cárcel de Nueva York, donde en junio de 2024 se le condenó a 45 años de prisión por los delitos de narcotráfico y comercio ilegal de armas, afirmó que su proceso fue una “utilización del sistema judicial como arma política” por parte de la “izquierda radical” de Honduras y Sudamérica.

Comentarios destacados:      
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
45 años de condena le cayeron por narcotrafico e indultado por Trump
7 K 113
themarquesito #12 themarquesito
#3 En concreto se le halló culpable de haber traficado más de 400 toneladas de cocaína a EE.UU
3 K 68
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#12 Marcial es un aficionado xD
0 K 20
Supercinexin #2 Supercinexin
El suyo era un NarcoGobierno bueno, o sea de Derechas, como debe de ser.
7 K 91
#6 Marisadoro
Un ángelito
El veredicto se produjo tras semanas de pruebas de que había recibido millones de dólares de organizaciones de narcotraficantes de Honduras, México y otros lugares.

www.nytimes.com/es/2024/06/26/espanol/juan-orlando-hernandez-honduras-
4 K 78
AntiTankie #11 AntiTankie
#6 USA mala :troll:
0 K 6
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso *
11 que USA es mala? La que le condenó por traficar 400 toneladas de cocaina o la que le indultó tras una sentencia de 45 años y que ahora captura a Maduro por narcotrafico pero deja a la vicepresidenta al cargo si hace lo que quieren? xD

Cc #6
1 K 35
#1 NoMeVeas
Vamos a estar jodiendo hasta que vuelvas a la carcel de la que nunca tuvistes que salir, narcotraficante.
3 K 50
#7 chavi
una “utilización del sistema judicial como arma política” por parte de la “izquierda radical” de Honduras y Sudamérica.
Pero si le condenó un tribunal de EEUU !!!!!

Es igual, sobran tontos de baba que se tragan cualquier gilipollez... que se le va a hacer... :palm:
2 K 47
haprendiz #13 haprendiz
#10 dle.rae.es/alma#CDNu24U

Lee y aprende, alma de cántaro. :->
1 K 26
Eibi6 #4 Eibi6
Está indultado no exonerado, por lo tanto ajo y agua

Que conste que a mí lo de Maduro me huele a que va ser algo parecido, el paripé de condenarlo y después un indulto. Ha sido todo tan sumamente simple que huele a todo pactado
2 K 24
#8 chavi *
#4 Dificil lo tienen para condenar a Maduro con narcotráfico de modo legal.... ¿ Qué pruebas existen de eso ?

Por otro lado, no tienen más remedio que condenarlo, ya que es la justificación de su secuestro.

Mi opinión es que no lo juzgarán mientras no tengan asegurado que se le va a condenar.
0 K 12
AntiTankie #5 AntiTankie
Pero USA es buena o no?
0 K 6
haprendiz #9 haprendiz
#5 Alma de cántaro, ¿a estas alturas sales con eso? xD xD xD
2 K 39
AntiTankie #10 AntiTankie
#9 debe ser que lo mas proximo a un cantaro que conoces es tu mismo y tu logica
0 K 6
MiguelDeUnamano #15 MiguelDeUnamano
#5 Si te sirve para salir de dudas, no hay nadie decente o con un mínimo de dos dedos de frente que piense eso.
0 K 15

