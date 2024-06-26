"Basta ya de estar jodiendo con mi nombre", expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández

Hernández, gobernó Honduras entre 2014 y 2022, calificó su liberación como un “milagro” y reiteró su agradecimiento a Trump por haberle concedido un “perdón absoluto e incondicional”. El exjefe de Estado, quien estuvo más de tres años en una cárcel de Nueva York, donde en junio de 2024 se le condenó a 45 años de prisión por los delitos de narcotráfico y comercio ilegal de armas, afirmó que su proceso fue una “utilización del sistema judicial como arma política” por parte de la “izquierda radical” de Honduras y Sudamérica.