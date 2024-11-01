edición general
El Baskonia rinde homenaje a los cinco obreros asesinados en la masacre del 3 de marzo de 1976

Los familiares han sido recibidos por miembros de la peña Indar Baskonia y del presidente del club en una jornada para reivindicar justicia y exigir responsabilidades al Estado español.

#1 Marisadoro *
Manuel Fraga Iribarne, el ministro responsable de las fuerzas del orden, se encontraba en Alemania cuando tuvo lugar la masacre y le sustituía en sus funciones el Ministro Secretario General del Movimiento Adolfo Suárez González.

es.wikipedia.org/wiki/Sucesos_de_Vitoria
