Las bases de Junts avalan la ruptura con el PSOE

Las bases de JxCat han avalado este jueves la ruptura de todos los acuerdos con el PSOE con el 86,98 % de los votos, frente a un 10,22 % de 'noes' y un 2,8 % de votos en blanco, dando apoyo así a la decisión tomada por la ejecutiva del partido. Así lo reflejan los resultados de la consulta interna convocada por JxCat sobre la ruptura de los acuerdos con el PSOE, cuyas votaciones comenzaron el miércoles y han finalizado hoy a las 18:00 horas.

Capaza #3 Capaza
Una ruptura que se traduce en nada, porque Puigdemont ni Juns pueden permitirse ir a una moción de censura con el PP y VOX y perder mas votos en Cataluña. Que esta muy bien hacer el teatrillo porque asi el gobierno y en especial Sanchez estara mas atento de sus peticiones y se vera obligado a negociar las votaciones, pero nada mas.
#6 lotomorcillo
#3 Si a Puig le prometen que lo suyo en juzgados se va a esconder pa siempre. Y si encima colocan a una derecha como antaño en España, que ponga el ojo en contra de las autonomias.
Pues mira, perfecto para ellos.
Novita se libra, y encima pueden volver a recuperar a esa base de votos que solo se activa cuando el Estado central es pepero y mucho mejor voxero.
aupaatu #7 aupaatu *
Parece que prefieren gobernar con los que le aplicaron el155,rechazaron la amnistía y usan a su judicatura para mantenerles fuera de la legalidad.
Cosas de las derechas de toda la vida.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
que si, que estais muy cabreados..,tontorron, ven aqui...que tengo lo que te gusta, pirata :-* :troll:
#5 Suleiman
Siempre les irá mejor con PP/Vox, son primos hermanos
madstur #9 madstur
Y sin embargo ayer se abstuvieron en el congreso para sacar dos proposiciones de ley del Psoe adelante. Aunque también se abstuvieron en una del Pp qué también salió adelante.
Estoeslaostia #8 Estoeslaostia
Puigdemont Puigdemont!
Tú molas mogollón!
Puigdemont.
#4 Mk22
La pistola cuando se saca es pa disparar, el que la saca pa enseñarla es un parguela.
