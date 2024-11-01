Las bases de Junts avalan la ruptura con el PSOE

Las bases de JxCat han avalado este jueves la ruptura de todos los acuerdos con el PSOE con el 86,98 % de los votos, frente a un 10,22 % de 'noes' y un 2,8 % de votos en blanco, dando apoyo así a la decisión tomada por la ejecutiva del partido. Así lo reflejan los resultados de la consulta interna convocada por JxCat sobre la ruptura de los acuerdos con el PSOE, cuyas votaciones comenzaron el miércoles y han finalizado hoy a las 18:00 horas.
| etiquetas: bases , junts , ruptura , psoe
Pues mira, perfecto para ellos.
Novita se libra, y encima pueden volver a recuperar a esa base de votos que solo se activa cuando el Estado central es pepero y mucho mejor voxero.
Cosas de las derechas de toda la vida.
Tú molas mogollón!
Puigdemont.