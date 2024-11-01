Barrio Sesamo - Intro Opening  

Barrio Sésamo fue una serie de programas infantiles emitidos por la primera cadena de TVE, entre 1979 y 2000. Aunque todos tuvieron el mismo esquema de tele-teatro infantil, con actores (en el caso de los protagonistas, disfrazados) acompañados de tiras de guiñol, sólo las dos primeras entregas eran productos de la familia Henson. El Barrio Sésamo español incluía los sketches del programa en el que se había basado, el Sesame Street (1969) del creador estadounidense de marionetas Jim Henson