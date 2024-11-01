edición general
Barrio Sesamo - Intro Opening

Barrio Sésamo fue una serie de programas infantiles emitidos por la primera cadena de TVE, entre 1979 y 2000. Aunque todos tuvieron el mismo esquema de tele-teatro infantil, con actores (en el caso de los protagonistas, disfrazados) acompañados de tiras de guiñol, sólo las dos primeras entregas eran productos de la familia Henson. El Barrio Sésamo español incluía los sketches del programa en el que se había basado, el Sesame Street (1969) del creador estadounidense de marionetas Jim Henson

Free_palestine
Crecí en los 80, quizás algunos meneantes prefieran la versión de 1979 :hug:

youtu.be/YFjnDUgTFXU?si=wuDKyHYdbfm8oegC
Pertinax
#1 A mi me gusta la de Sly Dunbar.
youtu.be/EYmd1cxBz6w?si=WF3gRGN9y08r0WuU
The_Ignorator
#2 Y luego que si el niño fuma :roll:
Galero
Es posiblemente la canción que más he escuchado en mi vida, por mucho que algunas radios se hayan empeñado en superarlo.
