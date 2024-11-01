edición general
Barricada - No hay tregua

Estás asustado. Tú vida va en ello. Pero alguien debe tirar del gatillo.

Wolfgang #2 Wolfgang
Es el juego del gato y el ratón
tus mejores años clandestinidad
no es muy difícil claudicar
esto empieza a ser un laberinto
¿Donde está la salida?

Estas asustado, tu vida va en ello
pero alguien debe tirar de gatillo.

Tu infantil sueño de loco
no es respuesta demencial
este juego ha terminado
mucho antes de empezar.

Anónimo luchador
nunca tendrán las armas la razón
pero cuando se aprende a llorar por algo
también se aprende a defenderlo.

Estas asustado, tu vida va en ello
pero alguien debe tirar de gatillo.
Peka #1 Peka
Le quiero dedicar este tema a la policía nacional de Iruña. :troll:
