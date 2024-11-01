Barreras, estigmas y exposición: el arduo proceso que debes afrontar si quieres abortar en Madrid

Cuando una mujer decide interrumpir su embarazo en la Comunidad de Madrid, es muy probable que antes o después termine pasando por la Unidad IVE, el departamento administrativo que se ocupa del "asesoramiento y gestión de las solicitudes" para practicar abortos. Desde la Federación de Mujeres Jóvenes, denuncian que "el paso por esta unidad se percibe como un trámite innecesario e intimidatorio, que no responde a ninguna necesidad sanitaria, sino que suma barreras y expone públicamente a las mujeres, vulnerando su derecho a la confidencialidad".