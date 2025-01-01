Barones del PP critican internamente el "pirómana" de Bendodo: "Se pasó de frenada"

Una parte del PP, pero también del PSOE, cree que las críticas cruzadas están haciendo "mucho daño" a las instituciones. Veteranos como Paco De la Torre piden a ambos partidos que regresen al centro y busquen consensos. Poco a poco, los fuegos se van controlando en buena parte de España. Pero no la crispación política, que continúa para frustración de una parte de la clase política, que en privado alerta de la erosión que se está haciendo de las instituciones. Las declaraciones del popular Elías Bendodo, llamando "pirómana" a la directora.....