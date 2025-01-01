edición general
Barones del PP critican internamente el "pirómana" de Bendodo: "Se pasó de frenada"

Una parte del PP, pero también del PSOE, cree que las críticas cruzadas están haciendo "mucho daño" a las instituciones. Veteranos como Paco De la Torre piden a ambos partidos que regresen al centro y busquen consensos. Poco a poco, los fuegos se van controlando en buena parte de España. Pero no la crispación política, que continúa para frustración de una parte de la clase política, que en privado alerta de la erosión que se está haciendo de las instituciones. Las declaraciones del popular Elías Bendodo, llamando "pirómana" a la directora.....

Milmariposas
Me hace mucha "gracia"...

Si "se pasó de frenada", que le den la patada, como escarnio y como advertencia para otros a los que se le vaya la lengua. Y es que son "así" porque nunca nadie les ha llamado la atención. Se saben privilegiados y creen que todo les está permitido.

Ostiaya!
Ostiaya!
Dene
#1 no se ha " pasado", es la política del PP... Todos sus bocachanclas oficiales son así...
1 K 25
ur_quan_master
#1 si le dan una patata a cada uno que se ha pasado de frenada se queda el partido vacío.
La estrategia del PP es Ventorro, disparate y crispación.
2 K 37
Antipalancas21
#1 Eso nunca va a pasar, en el PP no expulsan a nadie, aunque tenga defunciones o desastres a sus costillas.
0 K 20
ipanies
Barones del PP, es decir, jefecillos de la organización delictiva, se van a sonrojar por esa expresión de uno de sus portavoces... MENTIRA!!!!
Si tuvieran el más mínimo escrúpulo no pertenecerían a esa organización.
3 K 52

