Bardera, entrenador del Toledo: "Vivimos en un deporte tremendamente asqueroso"

Tras el encuentro, el madrileño fue preguntado en rueda de prensa por el derbi, que no se disputaba desde hacía 38 años. Bardera, visiblemente indignado, fue muy duro al referirse a la situación vivida: “Un deporte tremendamente asqueroso”. Además, puso un ejemplo para explicar su malestar: “Si el portero dice que le han llamado negro, se para el partido”. Y añadió: “A mí me han llamado hijo de puta muchas veces durante el partido y no pasa nada. Se permite todo”.