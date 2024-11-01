edición general
8 meneos
32 clics
La Barceloneta, la zona con más gentrificación de todo el Estado (CAT)

La Barceloneta, la zona con más gentrificación de todo el Estado (CAT)

Se trata de una de las conclusiones del estudio sobre gentrificación de las ciudades españolas en la década 2011-2021.

| etiquetas: barceloneta , gentrificación , barcelona , vivienda , españa
8 0 0 K 101 actualidad
6 comentarios
8 0 0 K 101 actualidad
#3 Nahid
Esto no pasaría si gobernara un partido de izquierdas
0 K 17
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones *
Y además acaba en ETA, ojo.
0 K 12
Huaso #2 Huaso
#1 :shit: :shit: :shit: :shit: :shit:  media
0 K 12
volandero #6 volandero
Y con "el Estado" se refieren a España, para los que no estéis al tanto de la propaganda independentista.
0 K 10
#4 PeloPene
Que raro, con el triple combo socialista/progre y la más gentrificada y con el mayor índice de criminalidad de todo el estado.
0 K 6
Febrero2034 #5 Febrero2034
¿Los edificios de la Barceloneta son propiedad pública?
0 K 6

menéame