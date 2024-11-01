·
La Barceloneta, la zona con más gentrificación de todo el Estado (CAT)
Se trata de una de las conclusiones del estudio sobre gentrificación de las ciudades españolas en la década 2011-2021.
#3
Nahid
Esto no pasaría si gobernara un partido de izquierdas
0
K
17
#1
SeñorPresunciones
*
Y además acaba en ETA, ojo.
0
K
12
#2
Huaso
#1
0
K
12
#6
volandero
Y con "el Estado" se refieren a España, para los que no estéis al tanto de la propaganda independentista.
0
K
10
#4
PeloPene
Que raro, con el triple combo socialista/progre y la más gentrificada y con el mayor índice de criminalidad de todo el estado.
0
K
6
#5
Febrero2034
¿Los edificios de la Barceloneta son propiedad pública?
0
K
6
