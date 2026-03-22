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Barcelona rinde homenaje a la artista Carmen de Mairena con una placa en el Raval

Barcelona rinde homenaje a la artista Carmen de Mairena con una placa en el Raval

La insignia se ha colocado en el edificio donde vivió la tonadillera, y el día de su cumpleaños.

| etiquetas: carmen de mairena , barcelona , homenaje
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4 comentarios
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#1 A_Ramos *
En la placa debería poner alguna de sus míticas frases como:
“Ay! Tengo el trabuco como un bote de Fruco!”

Qué simpática era. :-*
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Dakaira #2 Dakaira
En mi casa se felicitan los cumpleaños con un Happy Barry xD
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FueraSionistasdeMeneame #3 FueraSionistasdeMeneame
Carmen de Mairena es más que su decadente última etapa en Crónicas Marcianas, solo como recordatorio
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pax0r #4 pax0r
Tengo de morro lo mismo que de potorro
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menéame