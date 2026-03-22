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Barcelona rinde homenaje a la artista Carmen de Mairena con una placa en el Raval
La insignia se ha colocado en el edificio donde vivió la tonadillera, y el día de su cumpleaños.
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#1
A_Ramos
*
En la placa debería poner alguna de sus míticas frases como:
“Ay! Tengo el trabuco como un bote de Fruco!”
Qué simpática era.
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#2
Dakaira
En mi casa se felicitan los cumpleaños con un Happy Barry
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#3
FueraSionistasdeMeneame
Carmen de Mairena es más que su decadente última etapa en Crónicas Marcianas, solo como recordatorio
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#4
pax0r
Tengo de morro lo mismo que de potorro
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“Ay! Tengo el trabuco como un bote de Fruco!”
Qué simpática era.