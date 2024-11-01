edición general
23 meneos
24 clics
Barcelona no quiere al Israel en la salida del Tour de Francia 2026

Barcelona no quiere al Israel en la salida del Tour de Francia 2026

Las reacciones por lo sucedido el pasado domingo en el desenlace de La Vuelta, a causa de los incidentes y disturbios provocados por manifestantes propalestinos en Madrid, siguen su curso. Esta vez no es un alegato a consecuencia de lo sucedido, sino una decisión con vistas al futuro. Y es que el Tour de Francia 2026 partirá desde Barcelona (4 de julio), por lo que las autoridades de la Ciudad Condal ya empiezan a dejar clara su postura de cara a un evento que, dado el peligroso precedente que ha podido crear lo sucedido en La Vuelta, será el e

| etiquetas: barcelona , tour , ciclismo , israel
19 4 1 K 139 actualidad
3 comentarios
19 4 1 K 139 actualidad
escuzaillo #1 escuzaillo
Pero si lo quisieron hace 6 meses cuando corrieron la Volta a Catalunya: www.voltacatalunya.cat/es/equipo/IPT/israel-premier-tech
1 K 30
#2 Pitchford
#1 La Vuelta a España ha marcado el camino..
4 K 57
#3 NireeN
Que le expliquen con dibujitos a Ayuso que para esto sirve un pequeño gesto, para que se haga una bola de nieve y se posicionen las personas de relevancia política.
0 K 6

menéame