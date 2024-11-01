Barcelona se niega a albergar el inicio del Tour de Francia 2026 si hay equipos con bandera Israeli [EN]

David Escudé dice que los equipos que participen bajo la bandera Israelí deberían ser bloqueados, citando las protestas populares en La Vuelta, pero la UCI no delega esa decisión en la ciudad. Barcelona albergará la salina inicial del Tour de Francia el 4 de Julio del 2026. El consejero de deporte de la ciudad ha indicado que están buscando formas de evitar que se vuelva a repetir el caos ocurrido en la vuelta, y eso incluye sacar de la competición a los equipos relacionados con Israel.