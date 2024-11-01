edición general
14 meneos
13 clics
Barcelona se niega a albergar el inicio del Tour de Francia 2026 si hay equipos con bandera Israeli [EN]

Barcelona se niega a albergar el inicio del Tour de Francia 2026 si hay equipos con bandera Israeli [EN]

David Escudé dice que los equipos que participen bajo la bandera Israelí deberían ser bloqueados, citando las protestas populares en La Vuelta, pero la UCI no delega esa decisión en la ciudad. Barcelona albergará la salina inicial del Tour de Francia el 4 de Julio del 2026. El consejero de deporte de la ciudad ha indicado que están buscando formas de evitar que se vuelva a repetir el caos ocurrido en la vuelta, y eso incluye sacar de la competición a los equipos relacionados con Israel.

| etiquetas: tour de francia , israel , ciclismo , genocidio , barcelona
13 1 0 K 145 actualidad
6 comentarios
13 1 0 K 145 actualidad
A.more #1 A.more
Todo es importante. La tarada le va a dar una medalla a su coño moreno. Que está pirada sea votada por un solo español averguenza
1 K 19
#3 R2dC
#1 Prefiero que le den una medalla a La Vuelta españa que a la virgen del rocio. Al menos la vuelta a españa existe. Y dan una vuelta.
1 K 24
#6 chochis
#3 Ya ni vuelta dan... van donde les pagan dinero.
0 K 10
#2 CarlosSanchezDiaz
Parece que alguien usa la cabeza . Todo por la pasta no vale.
1 K 17
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
En la reciente Vuelta Ciclista Cataluña no participó el equipo de Israel? Juraría que si...
0 K 7

menéame