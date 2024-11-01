edición general
Barcelona, ciudad de congresos - NODO (1970)

Barcelona, ciudad de congresos - NODO (1970)

Pequeño documental del NODO mostrando en los años 70 Barcelona como ciudad de congresos. El principio de la posterior apertura al turismo.

1 comentarios
Sandilo #1 Sandilo
Bienvenidos los congresos a Sevilla.
