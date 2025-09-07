Barcelona afronta en esta época una posible DANA extrema

El crecimiento urbanístico en zonas inundables y la concentración de población exponen a la metrópolis catalana a un riesgo sistémico sin precedentes, a pesar de las mejoras en infraestructuras. La tragedia vivida en Valencia en 2024 recuerda que la combinación de cambio climático, planificación deficiente y falta de cultura preventiva y de la emergencia puede tener consecuencias devastadoras en todo el arco mediterráneo.