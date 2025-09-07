edición general
Barcelona afronta en esta época una posible DANA extrema

El crecimiento urbanístico en zonas inundables y la concentración de población exponen a la metrópolis catalana a un riesgo sistémico sin precedentes, a pesar de las mejoras en infraestructuras. La tragedia vivida en Valencia en 2024 recuerda que la combinación de cambio climático, planificación deficiente y falta de cultura preventiva y de la emergencia puede tener consecuencias devastadoras en todo el arco mediterráneo.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los fascistas llevando a un enfrentamiento catalunya - país valenciano pa distraer diciendo que a los catalanes les van a ayudar y a los valencianos no mientras se hinchan a robar contratos de la reconstrucción en 3, 2, 1

Y eso que mañana tenemos alerta naranja en casi toda la comunidad, que nadie habla de ello...

Es todo un holocausto
cosmonauta #3 cosmonauta *
Sebsacionalismo barato.

Las DANAS se inventaron en el litoral catalán. Todos los pueblos tienen varias rieras conocidas y bien encauzadas.
manzitor #4 manzitor
Una Dana o gota fría cualquiera es propia de estas fechas en levante, eso lo sabemos desde que tenemos memoria. Lo que cambia es la temperatura del mediterráneo, muy alta y el urbanismo salvaje de los últimos 25 años. Mal maridaje, así que ojito.
WcPC #7 WcPC
A más veo lo que ocurrió en la DANA de Valencia más pienso que fue intencionado.
Se les escapó un poco de la mano, pero el hecho de no avisar ni nada parece un rollo "cuanto peor mejor" de manual.
Dejas que ocurra una catástrofe y luego culpas al Perro, como cuando presionaron para que la UE fuera aún más dura con España tras las elecciones del 2008 (recordáis lo de "que caiga España, ya la levantaremos nosotros)
Connect #5 Connect *
Hasta los años '80 se registraban inundaciones frecuentemente en Barcelona. Tanto en la ciudad como en el area metropolitana. Pero se fueron canalizando ríos, limpiando sus cauces, quitando aquellos cientos de huertos de esos cauces de los ríos,etc...

Al mismo tiempo en la ciudad se ha ido implementando de sistemas de drenaje sostenible (SUDS). Mucha de esa agua de drenaje, freática, se usa para regar parques y jardines,de manera que cuando caen fuertes tormentas vuelven a llenarse primero…   » ver todo el comentario
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#5 En valencia el río ya no pasa por la ciudad sino sale por el sur, lo cual salva la ciudad pero a su vez condena a L'horta sur
alcama #2 alcama *
Dices tantas chorradas que tú mensaje es ignorado por todo el mundo. Nadie quiere perder el tiempo leyendo a un chiflado
