Los jugadores de Barça y Girona se suman entre pitos a la protesta contra el partido en Miami

El FC Barcelona recibe al Girona en un partido marcado por la protesta silenciosa de los jugadores de LaLiga contra el traslado del Villarreal-Barça a Miami. Como en los encuentros previos, los futbolistas no disputaron los primeros segundos del partido para mostrar su malestar por una decisión que consideran tomada sin su consulta y que desvirtúa la competición. Es el tercer partido de LaLiga en sumarse a la acción iniciada en el Carlos Tartiere durante el Oviedo-Espanyol.

#1 encurtido
Por el titular y para el que no conozca mucho estas protestas parece que se refiere a los clubes, pero no, los clubes y La Liga (el ente dirigido por Tebas) son los que están de acuerdo, a excepción del Real Madrid y poco más.

Los que sí están casi unanimanente en contra y son los que han organizado estas protestas son los jugadores a través de su asociación AFE.
SVSRTZ #2 SVSRTZ
#1 Mejor modifico un poco el titular para explicarlo mejor.
