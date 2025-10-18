Los jugadores de Barça y Girona se suman entre pitos a la protesta contra el partido en Miami

El FC Barcelona recibe al Girona en un partido marcado por la protesta silenciosa de los jugadores de LaLiga contra el traslado del Villarreal-Barça a Miami. Como en los encuentros previos, los futbolistas no disputaron los primeros segundos del partido para mostrar su malestar por una decisión que consideran tomada sin su consulta y que desvirtúa la competición. Es el tercer partido de LaLiga en sumarse a la acción iniciada en el Carlos Tartiere durante el Oviedo-Espanyol.
| etiquetas: tebas , fc barcelona , girona , protesta , liga adulterada , miami , protesta
Los que sí están casi unanimanente en contra y son los que han organizado estas protestas son los jugadores a través de su asociación AFE.