Los jugadores de Barça y Girona se suman entre pitos a la protesta contra el partido en Miami

El FC Barcelona recibe al Girona en un partido marcado por la protesta silenciosa de los jugadores de LaLiga contra el traslado del Villarreal-Barça a Miami. Como en los encuentros previos, los futbolistas no disputaron los primeros segundos del partido para mostrar su malestar por una decisión que consideran tomada sin su consulta y que desvirtúa la competición. Es el tercer partido de LaLiga en sumarse a la acción iniciada en el Carlos Tartiere durante el Oviedo-Espanyol.