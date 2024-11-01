Barbón apela a la unidad para proteger el paraíso natural y reforzar la educación en Asturias

Reclama consenso político frente a los incendios y la reforma del sistema de financiación autonómica. «No se trata de escoger un bando» El 2025 ha sido un año complicado para el Gobierno del Principado, primero por una crisis educativa como no se recuerda y, después, por una ola de incendios forestales que puso en riesgo no sólo nuestro patrimonio natural, sino también pueblos y vidas humanas. Todo ello en medio de una fuerte polarización política que dificulta cualquier entendimiento y que, incluso, hizo saltar por los aires acuerdos políticos