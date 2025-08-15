edición general
Al banquillo por morder un pecho a una joven en un bar de Murcia

La víctima denuncia ante la Policía que un conocido de su amiga la agredió en el local de ocio del centro

| etiquetas: murcia , agresión sexual , muerde pecho
#8 Leon_Bocanegra
#6 si, conozco tu perfil , solo he aprovechado para meter la cuña con la retahíla de mierda que publican en ese medio.
#11 Leon_Bocanegra
#10 evidentemente ganas de tocar los huevos. La mujer no dijo nada de eso, solo dijo que la separación no se debía a problemas sexuales (bueno, eso dicen ellos que dijo, a saber) y de ahí ellos sacan su titular de mierda y lo rellenan con chascarrillos como este: Como era de esperar, el asunto ha incendiado las redes. Unos celebran la sinceridad de María, otros acusan el golpe con indignación. Echenique, por su parte, ha optado por el silencio. Ni un tuit, ni un emoji. Se ha quedado sin batería.

Un manjar para los majaderos de ultraderecha.
#9 Leon_Bocanegra
#7 la gran mayoría de medios que llevan el "digital" en el nombre, son morralla para mermados ultraderechistas  media
#4 Leon_Bocanegra *
#2 lo siento pero de mediterráneo digital no me creo una mierda. Aquí te dejo una fila de noticias suyas,todas una puta basura  media
karaskos #5 karaskos
#4 Por Dios! Que jartada a reír con esas noticias xD

Y la cantidad de lerdos que se las tragarán.
bronco1890 #6 bronco1890
#4 Era una broma...
#7 cajadecartonmojada
#4 Deberían dejar el eslogan en simplemente "incorrecto" :-P
Apotropeo #10 Apotropeo
#4 de las que has puesto, la de Echenique me ha llegado al alma.
Pone que " en la cama era una máquina".
No sé si es puro sarcasmo o ganas de tocar los huevos.
#1 Leon_Bocanegra
Florida Murcia Man
#3 manolo_tenaza
Al menos no la azotó hasta sangrar
