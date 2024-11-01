El banquete del Emperador [Roger Senserrich]

Dentro de la historia de esta administración, demoler un edificio oficial por las bravas es una atrocidad menor. Esta gente está bombardeando barcos civiles al azar en el Caribe, al fin y al cabo. Son la misma gente que está intentando utilizar tropas federales para ocupar ciudades gobernadas por la oposición, usando el departamento de justicia contra sus enemigos, extorsionando empresas y universidades, creando tributos e impuestos sin aprobación del congreso, y reclutando miles de matones encapuchados para aterrorizar a inmigrantes.