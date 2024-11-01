edición general
"Baño de sangre" vs "ofensiva" (El Mundo)

"Baño de sangre" vs "ofensiva" (El Mundo)  

En estos 2 titulares se puede ver claramente que ni las víctimas ni los victimarios son iguales para este medio manipulador y propagandístico. En la desesperada acción de los palestinos en Jerusalén se centra en las víctimas, sabemos que son 6 (probablemente 4, porque cosieron a tiros a los 2 palestinos que perpetraron el ataque), una de ellas es una mujer argentina. No hay justificación ni contexto posible. En la enésima masacre sobre Gaza, no hay cifras, no hay nombres, no hay género pero sí un contexto: el todopoderoso y omnipresente Hamas.

fareway
Sus lectores están contentos con esa mierda. Es lo que les gusta "comer".
MasterChof
#1 pero lo peor es que algún tipo de acuerdo con Gooogle/sionistas tienen que tener porque cualquier noticia que busco por internet, me sale siempre de los primeros
fareway
#2 Los fachas siempre han sabido "posicionarse".
io1976
#3 Siempre en el lado criminal y genocida de la historia.
Llevan el hijoputismo criminal en el ADN.
Eukherio
#1 Es lo de siempre: intentar controlar la narrativa, aunque sea con descaro. Por eso ahora están desesperados por evitar que se use oficialmente la palabra genocidio. Lo de que estén sistemáticamente masacrando a gente que va a recoger ayuda humanitaria tampoco parece que les quite el sueño.
Jointhouse_Blues
El pepé está jugando con fuego apoyando abiertamente a los genocidas. Aun hay mucho votante católico que no ve con buenos ojos al estado sionista.
Supercinexin
#4 Después perderán elecciones y todo serán conspiraciones perrosanchistas de urnas robadas en una furgoneta conducida de noche con las luces apagadas por Pablo Iglesias y bla bla bla.
vviccio
Los medios llevan décadas silenciando el apartheid y la limpieza étnica de palestinos porque detrás tienen el apoyo de EEUU.
ElenaCoures1
¿"desesperada acción" de los palestinos?
La mayoría de la ciudadanía no está de acuerdo con eso
