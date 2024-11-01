"Baño de sangre" vs "ofensiva" (El Mundo)  

En estos 2 titulares se puede ver claramente que ni las víctimas ni los victimarios son iguales para este medio manipulador y propagandístico. En la desesperada acción de los palestinos en Jerusalén se centra en las víctimas, sabemos que son 6 (probablemente 4, porque cosieron a tiros a los 2 palestinos que perpetraron el ataque), una de ellas es una mujer argentina. No hay justificación ni contexto posible. En la enésima masacre sobre Gaza, no hay cifras, no hay nombres, no hay género pero sí un contexto: el todopoderoso y omnipresente Hamas.