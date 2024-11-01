edición general
2 meneos
49 clics

La banda sonora de Terminator interpretada como llamadas de pastoreo nórdico/Kulning  

Transformando la BSO de Terminator en cantos de pastoreo nórdicos / kulning

| etiquetas: amalie bruun , myrkur , terminator , kulning
1 1 0 K 25 ocio
sin comentarios
1 1 0 K 25 ocio

menéame