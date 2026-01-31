Una banda interpreta "Bohemian Rhapsody" de Queen al ritmo de las campanas de una iglesia en Salento, Italia. Brian May: "una obra maestra".  

Cuatro chicos, un éxito atemporal y un campanario. El video de Bohemian Rhapsody, interpretado por "Beatter" al ritmo de las campanas de Montesano Salentino, ha cautivado a todos. Pero entre las miles de visualizaciones y "me gusta" que lo hicieron viral en redes sociales, un comentario en particular no pasó desapercibido: el de Brian May, el legendario guitarrista de Queen. El artista compartió la interpretación al ritmo del campanario en su perfil de redes sociales, calificándolo como "su video favorito del momento". "Brillante"...