La banda británica Massive Attack sorprende en Madrid con un experimento social que desconcertó a los asistentes

El grupo utilizó tecnología de reconocimiento facial sobre el público presente, integrando los resultados en el espectáculo visual como una forma de denunciar la vigilancia masiva y los riesgos que entraña para la privacidad. Las imágenes en directo mostraban los rostros de los asistentes procesados en tiempo real y proyectados en una inmensa pantalla LED tras los músicos.

| etiquetas: concierto , massive attack , madrid , identificación , facial
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Que grandes son Masif Atrack !!
skaworld #2 skaworld *
Emmmm han tocado en madrid ahora en septiembre? Esto no sera del Kalorama de hadce ya unos meses?
Uda #3 Uda *
Sirve d algo? Tiene movil todo el mundo en el concierto?Si.
Y, además, algunos lo graban? Si.
Que control ni que pollas que no sepamos.
Experimento social para cuatro.....irrelevanterrimo.
