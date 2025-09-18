La banda británica Massive Attack sorprende en Madrid con un experimento social que desconcertó a los asistentes

El grupo utilizó tecnología de reconocimiento facial sobre el público presente, integrando los resultados en el espectáculo visual como una forma de denunciar la vigilancia masiva y los riesgos que entraña para la privacidad. Las imágenes en directo mostraban los rostros de los asistentes procesados en tiempo real y proyectados en una inmensa pantalla LED tras los músicos.
| etiquetas: concierto , massive attack , madrid , identificación , facial
Y, además, algunos lo graban? Si.
Que control ni que pollas que no sepamos.
Experimento social para cuatro.....irrelevanterrimo.