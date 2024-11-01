edición general
5 meneos
10 clics
Bancos y 'telecos' piden al Gobierno poder bloquear intentos de fraude sin orden judicial

Bancos y 'telecos' piden al Gobierno poder bloquear intentos de fraude sin orden judicial

La banca y los operadores de telecomunicaciones han pedido al Gobierno que cambie la regulación para poder intervenir y bloquear números de teléfono móviles y fijos utilizados por los ciberdelincuentes para intentar defraudar a los consumidores financieros sin necesidad de que exista un requerimiento judicial previo.

| etiquetas: banca , telecos , fraude , telefonico , orden , judicial
4 1 0 K 54 Finanzas
2 comentarios
4 1 0 K 54 Finanzas
#2 cnr
Miedo me dan.

www.incibe.es/ciudadania/blog/spoofing-telefonico-cuando-la-llamada-pa

Curiosamente, solucionar esto SI que está en manos de las telecos y, por lo que sea, no lo hacen.
0 K 7
jabujavi #1 jabujavi
¿Lo que está haciendo laLiga pero sirviendo para algo de verdad?
0 K 6

menéame