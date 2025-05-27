edición general
El Banco Central Europeo dice que la buena marcha de la economía española "se debe en gran medida a la inmigración"

"El sólido desempeño del PIB de España tras la pandemia, que ha contribuido a sostener el agregado de la zona euro, también se debe en gran medida a la contribución de la mano de obra extranjera", explicó tras señalar que el PIB alemán sería un 6% menor desde 2019 sin la contribución de los trabajadores extranjeros.

javibaz
Alemania acoge a bastantes más inmigrantes que España y no va mejor. ¿Alguien lo puede explicar?
Fartis
#5 Facil, aquí tenemos politicas de inserción mejores que en Alemania, ya que dejamos que se adapten y aporten. Cosa totalmente contraria a lo que quiere la derecha.
autonomator
#5 porque los alemanes están deseando venir aquí.:troll:

www.infobae.com/espana/2025/05/27/el-58-de-los-alemanes-se-plantean-ab
carlosjpc
#5 España sufrió la mayor caida de pib en 2020 de la UE (11%), el titular perfectamente podía ser "España es el pais que más ha tardado en recuperar el crecimiento del pib anterior a la pandemia."  media
Toponotomalasuerte
#10 jajsjsjssjs has visto tu gráfica? Por qué en el 2022 ya está muy por encima del 2019.
Está bien que pongas dibujitos. Solo te falta mirarlos. A ver donde estábamos en 2019 y donde estamos ahora pimpollo.
Mira tu puto dibujo anda!
cosmonauta
#5 Peor les iría, sin esa mano de obra extra.
Feindesland
#5 Porque allí les pagan.... :-D
Grandpiano
#5 Pues porque en Alemania la inmigración está cayendo y no es suficiente para mantener las cifras de población y por eso desde 2020 la población de Alemania prácticamente no ha crecido, mientras que en España la inmigración está creciendo y eso está haciendo que la población aumente de manera importante.

datacommons.org/place/country/DEU?category=Demographics&hl=es
datacommons.org/place/country/ESP?category=Demographics&hl=es
cocolisto
#5 Alemania ha sido el motor de europa gracias a los inmigrantes.A ver si el problema son los alemanes parásitos que gobiernan los que la han llevado a la situación de crisis.
alfre2
#5 Alemania ya experimentó eso durante los años 60 y 70. Cuando de aquí se huía, allí llegaban.
Grahml
De cajón de pino de monte.

El hecho de que los salarios en general sean bajos en España y, por ende, la competitividad sea "alta" para el servicio demandado en el país, se debe precisamente a que los inmigrantes de países más pobres vienen a España masivamente.

Gracias a eso, podemos seguir ofreciendo lo demandado e incrementar las expectativas.

En la gran mayoría de los casos, los inmigrantes ocupan los trabajos que los no inmigrantes no quieren.

Ahora bien, el problema es que…   » ver todo el comentario
Borgiano
#16 Por puntualizar, no hacen los trabajos que "los españoles no quieren", hacen los trabajos que "los españoles no quieren hacer por sueldos míseros".
Grahml
#19 Exacto.

Hay muchos detalles entrelíneas en #16 que no me paro a destacar.

Si no el comentario sería aburridamente extenso. xD
Grahml
Corrijo en #16

Quise decir:

"Ahora bien, el problema es que los inmigrantes que vienen no son de "alta cualificación"; pero, obviamente, eso no es culpa de los inmigrantes."
lawson
Y es cierto, inmigración que consume (más o menos), necesita casa, etc...

Recuerden, una cosa es el PIB y otra es la renta per capita, elijan su indicador y hagan juego damas y caballeros
jonolulu
#3 La renta per cápita también ha subido
vicus.
#6 Es gracioso porque es verdad.
vicus.
Pero si hay que echar a ocho millones inmigrantes para salvar españita y su cultura occidental, según dicen algunos VOXsimios..
oricha_1
#1 Este es el ejemplo claro como los menenates se creen graciosos o inteligentes porque creen que usan sarcasmo.
Cuando en realidad usan falacias (falso dilema) y no se dan cuenta del disparate que dicen (o si se dan cuenta y les da igual)
Fartucu
#6 Pero es lo que dice VOX, eso es un hecho.
tierramar
PP.VOX están atrayendo y trayendo a la inmigración hispana, que es la mayoritaria en España ; y votan al PP.VOX.
Lema de Ayuso y Feijoo: los hispanos no son inmigrantes sino nuevos españoles. Ayuso gano gracias al voto latino, Mazon le está imitando. Los hispanos no vienen en pateras, sino en avión ¿Quién les esta pagando los viajes? Ayuso está en campaña continua en America, Miami, Nueva York, se lema: vamos a convertir Madrid en la nueva Miami, y lo esta consiguiendo.
oricha_1
#2 ¿Quién les esta pagando los viajes? Ayuso

FALSO Ayuso no le ha pagado el viaje a nadie.
Demuestra que un solo euro que ha ido a pagar el procesomigratorio a inmigrantes
tierramar
Para la mayoría España no va a mejor: un 10% de paro estructural, 24´9 % de paro juvenil, sueldos bajos, precariedad labora,...que no permite a los jóvenes tener una vivienda ni hijos; ni futuro. El excedente de mano de obra, inmigrantes, tira a la baja las condiciones laborales. Es beneficioso para los empresarios, que les permite mantener sueldos y condiciones laborales paupérrimas.
www.meneame.net/m/actualidad/villarroya-desmonta-hipocresia-discurso-s
NO…   » ver todo el comentario
jonolulu
Me pregunto dónde ven el sensacionalismo los de los negativos si es algo textual que ha dicho el BCE
omega7767
Sanchez, el milagro económico, factor llamada, favorece contrato en origen causando que sean más caros los alquileres/comprar
Estoeslaostia
Por esto, hay que conseguir que Buacks! expulse a 8 millones de cotizantes.
