El Banco Central Europeo dice que la buena marcha de la economía española "se debe en gran medida a la inmigración"

"El sólido desempeño del PIB de España tras la pandemia, que ha contribuido a sostener el agregado de la zona euro, también se debe en gran medida a la contribución de la mano de obra extranjera", explicó tras señalar que el PIB alemán sería un 6% menor desde 2019 sin la contribución de los trabajadores extranjeros.
El hecho de que los salarios en general sean bajos en España y, por ende, la competitividad sea "alta" para el servicio demandado en el país, se debe precisamente a que los inmigrantes de países más pobres vienen a España masivamente.
Gracias a eso, podemos seguir ofreciendo lo demandado e incrementar las expectativas.
En la gran mayoría de los casos, los inmigrantes ocupan los trabajos que los no inmigrantes no quieren.
"Ahora bien, el problema es que los inmigrantes que vienen no son de "alta cualificación"; pero, obviamente, eso no es culpa de los inmigrantes."
Recuerden, una cosa es el PIB y otra es la renta per capita, elijan su indicador y hagan juego damas y caballeros
Cuando en realidad usan falacias (falso dilema) y no se dan cuenta del disparate que dicen (o si se dan cuenta y les da igual)
Lema de Ayuso y Feijoo: los hispanos no son inmigrantes sino nuevos españoles. Ayuso gano gracias al voto latino, Mazon le está imitando. Los hispanos no vienen en pateras, sino en avión ¿Quién les esta pagando los viajes? Ayuso está en campaña continua en America, Miami, Nueva York, se lema: vamos a convertir Madrid en la nueva Miami, y lo esta consiguiendo.
FALSO Ayuso no le ha pagado el viaje a nadie.
Demuestra que un solo euro que ha ido a pagar el procesomigratorio a inmigrantes
