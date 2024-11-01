Banco brasileño monitorea clics de empleados y despide a cerca de 1.000 por productividad en el home office

Una de las mayores instituciones financieras privadas de Brasil, Itaú Unibanco despidió a cerca de 1.000 empleados este lunes, según estimación del Sindicato de Bancarios. Fueron despedidos trabajadores de diversos sectores bajo la justificación de incompatibilidades entre la marcación de jornada y la actividad registrada en las plataformas de trabajo durante el home office. Según Itaú, las horas trabajadas de hecho eran inferiores a las registradas. En total, el banco tiene unos 100.000 empleados, muchos de ellos trabajando en formato híbrido.