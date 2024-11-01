edición general
La banalidad del mal o cómo la gente normal construye el horror sin despeinarse

Si te dijera que el mayor peligro para la humanidad no son los psicópatas sedientos de sangre, sino los burócratas competentes, probablemente pensarías que me estoy poniendo dramático. Que esto es clickbait intelectual. Que los verdaderos monstruos son Hitler, Stalin, Pol Pot… ya sabes, gente con bigote raro, discursos histéricos y biografías chungas. Y no, te equivocarías. Porque los Hitler del mundo no pueden hacer nada solos. Necesitan millones de personas normales (administrativos, ingenieras, médicos, profesores, policías, funcionarias)

pepel #1 pepel
Yo me despeino hasta durmiendo. Y con los aires del norte ya es lo más.
uyquefrio #2 uyquefrio
Eskerrik asko, y no olvidéis que el torturador es un funcionario
Que el dictador es un funcionario
Burocratas armados que pierden su empleo
Si no cumplen con eficiencia su tarea
Eso y nada más que eso, no son monstruos extraordinarios
No vamos a regalarles esa grandeza
Vale, vale, sí, Fermín, vale, ya, ya
youtu.be/YWnq_w4-wtk?si=TkMrvB3fSY4s_oe1
