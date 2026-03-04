edición general
Una balsa de 60 millones del Miteco se llena de agua para el regadío, pero sigue inútil tras 15 años de obras

En Jaén existe una balsa proyectada para el regadío que ha costado más de 60 millones de euros. Las últimas lluvias la han llenado por completo; sin embargo, cuatro años después de que finalizasen sus obras, aún no ha sido puesta en funcionamiento. Se trata de la balsa de Cadimo y depende en última instancia del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), departamento dirigido por Sara Aagesen.

2 comentarios
¿Es el Ministerio el que tiene que ordenar abrir y cerrar el grifo de la balsa para regar? ¿O el Ministerio la construyó y ahora quienes tienen que gestionarla, o sea la derecha del PP de Andalucía, básicamente se cagan o ni siquiera saben qué coño hacer?

Tratándose de éste panfleto, me barrunto que va a ser lo segundo.
Esta me la se; ¿no tiene tuberias?.
