Balón de oxígeno para Bayer: la Justicia española frena reclamaciones por el anticonceptivo Essure

Bayer ha logrado una victoria judicial relevante en España en el complejo frente que enfrenta por el anticonceptivo Essure al conseguir que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirme en apelación la negativa a indemnizar a una paciente que atribuía al dispositivo graves secuelas de salud y una supuesta alergia al níquel.
Cómo va una de estas excelentísimas empresas farmacéuticas a vender un producto que, por un lado, no ha pasado las estrictas y desmotivacionales de la inversión normas de seguridad de la UE; y por otro lado, un producto que vaya a hacer daño a las personas? Con todo lo que han investigado?
van unas cuántas veces.
Creo que se debería estudiar se oficio el patrimonio de todos y cada uno de los jueces de este país con más de 10 años de antigüedad. Me da que se liaría una buena.