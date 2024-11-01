edición general
4 meneos
4 clics
Balón de oxígeno para Bayer: la Justicia española frena reclamaciones por el anticonceptivo Essure

Balón de oxígeno para Bayer: la Justicia española frena reclamaciones por el anticonceptivo Essure

Bayer ha logrado una victoria judicial relevante en España en el complejo frente que enfrenta por el anticonceptivo Essure al conseguir que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirme en apelación la negativa a indemnizar a una paciente que atribuía al dispositivo graves secuelas de salud y una supuesta alergia al níquel.

| etiquetas: bayer , justicia , españa , anticonceptivo
3 1 0 K 52 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 52 actualidad
Andreham #2 Andreham
Pero si a mi me han dicho los liberales y capitalistas que lo normal es que una empresa farmacéutica que gasta tantísisisisissisissisissississississisisisississiissisisisisimo dinero en investigar, hacer pruebas para que cumpla las (malvadas, absurdas y estranguladoras) normas de seguridad sanitaria de la UE y otras cosas por el bien de todos se gane sus buenos beneficios absurdos.

Cómo va una de estas excelentísimas empresas farmacéuticas a vender un producto que, por un lado, no ha pasado las estrictas y desmotivacionales de la inversión normas de seguridad de la UE; y por otro lado, un producto que vaya a hacer daño a las personas? Con todo lo que han investigado?
0 K 8
oceanon3d #1 oceanon3d *
La mierda de los tigados españoles siempre con los poderosos; si la ley puede dirigiese a A o B por igual siempre ponen su bolita en el mismo sitio ... y ya a
van unas cuántas veces.

Creo que se debería estudiar se oficio el patrimonio de todos y cada uno de los jueces de este país con más de 10 años de antigüedad. Me da que se liaría una buena.
1 K 6

menéame