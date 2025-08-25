Las ballenas azules se unen a las orcas frente a las costas de las Rías Baixas

Por décimo año consecutivo, los científicos vuelven a certificar el regreso de la ballena azul en sus rutas de migración frente a las costas de Galicia. Y de nuevo, esa observación se ha producido frente a las costas de las Rías Baixas. Así lo recoge en sus redes sociales la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA) que da cuenta del avistamiento que se produjo este pasado domingo de varios ejemplares de ballena azul, con los que son así 10 os